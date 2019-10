Samsung Galaxy 10 aceita impressão digital de qualquer pessoa

A Samsung está a alertar para uma vulnerabilidade no ecrã dos topos de gama Galaxy S10, apresentados em Fevereiro, que permite que qualquer pessoa consiga desbloquear aqueles telemóveis com a sua própria impressão digital quando é utilizada uma película de protectora que não é da marca.

Em causa está uma falha no sistema de autenticação biométrico. Na prática, o telemóvel deixa de conseguir ler correctamente a impressão digital quando são usadas películas protectoras de outras marcas, assumindo todos os padrões de impressão digital como válidos.

“A Samsung Electronics está consciente do caso de mau funcionamento do sensor de impressões digitais do S10 e vai lançar uma actualização em breve”, lê-se em declarações da marca à agência Reuters. Até lá, a empresa sul-coreana recomenda que os donos dos telemóveis usem apenas acessórios da marca, criados para serem compatíveis com os telemóveis Galaxy S10. Na Coreia do Sul, o banco online Kakaobank também está a pedir aos donos do Galaxy S10 que optem por outras formas de bloquear o telemóvel enquanto a empresa resolve o problema. Por exemplo, um código secreto ou reconhecimento facial.

O PÚBLICO tentou contactar a equipa da Samsung para mais detalhes, mas não obteve resposta até à hora de publicação deste artigo.

Lançado no começo do ano, os telemóveis Galaxy S10 foram os primeiros da marca a incluir um sensor de impressões digitais descrito como “ultrassónico” – a tecnologia identifica o formato 3D da impressão digital do utilizador ao calcular a distância entre os sulcos do dedo do utilizador e o ecrã através das vibrações dos dedos a tocar no ecrã.

A tecnologia torna-se inútil com algumas películas protectoras que não são criadas especificamente para aquele modelo porque se há qualquer espaço entre o ecrã e a película (mesmo que seja mínimo), o ar que entra na fenda impede o sistema ultrassónico de realizar uma leitura correcta.

Este ano, a Samsung também foi obriga a adiar o lançamento dos Galaxy Fold – os primeiros telemóveis dobráveis da marca – depois de análises de jornalistas convidados a testar os telemóveis mostrarem ecrãs que se deformavam ou criavam pequenas elevações com uso.