Temperatura vai descer nos próximos dias. Chuva veio para ficar

A chuva já chegou e agora é a vez de os termómetros começarem a descer. Durante os próximos dias, tanto a temperatura máxima como a mínima irão cair em Portugal continental.

Para sexta-feira está prevista uma ligeira queda das temperaturas, sobretudo no Norte e Centro do país, mas o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma descida gradual dos termómetros. A chuva, essa, veio para ficar. Os períodos de chuva ou aguaceiros serão mais frequentes no Minho e Douro litoral e fracos na região Sul, mas vão afectar todo o país. O céu permanecerá geralmente muito nublado, diminuindo temporariamente de nebulosidade na região Centro a partir da manhã, refere o IPMA.

A temperatura máxima rondará os 16ºC em Bragança, 18ºC no Porto, 14ºC na Guarda, 20ºC em Aveiro, 19ºC em Castelo Branco, 22ºC em Santarém, 21ºC em Lisboa e Beja, e 23ºC em Faro. Já as mínimas oscilarão esta sexta-feira entre os 9ºC na Guarda, 10ºC em Bragança, 14ºC no Porto e 16ºC em Lisboa e Faro. Nos Açores, o céu apresentar-se-á também nublado, com possibilidade de aguaceiros. No arquipélago da Madeira, as temperaturas rondarão entre os 19ºC de mínima e os 26ºC de máxima.

No sábado, as previsões apontam para aguaceiros e nuvens em todo o país, com o sol a aparecer apenas na região Sul até ao início da manhã e nas regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela gradualmente a partir da tarde. A chuva poderá ser ainda acompanha de trovoada ao final do dia e há possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. As temperaturas mínimas irão descer e rondar os 5ºC na Guarda, 8ºC em Bragança, 6ºC em Viseu, 11ºC no Porto, 10ºC em Coimbra, 14ºC em Lisboa, 10ºC em Beja e 13ºC em Faro.

O tempo chuvoso deverá prolongar-se durante o fim-de-semana, com as previsões do IPMA a apontarem para um domingo com períodos de céu muito nublado, possibilidade de trovoada e chuva. Também para domingo está prevista uma pequena descida da máxima na região Sul.