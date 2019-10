Novas equipas de combate à violência doméstica aprovadas com críticas dentro do Ministério Público

O Ministério Público vai lançar no início do próximo ano um novo modelo de combate à violência doméstica, que vai criar secções especializadas que juntarão procuradores da área criminal e da área de família e menores. As chamadas Secções Especializadas Integradas de Violência Doméstica (SEIVD) vão ser lançadas de forma experimental nas comarcas de Lisboa e Porto, que abrangem as áreas dos respectivos distritos. Em cada uma das comarcas haverá dois pólos. No total, as duas secções deverão contar com 30 procuradores.

