Costa destaca “notável” aumento da participação eleitoral nos círculos da emigração

O primeiro-ministro indigitado, António Costa, considerou hoje “notável” o aumento da participação registado nos dois círculos da emigração nas eleições legislativas e defendeu a necessidade de se “continuar a reforçar” os laços com a diáspora portuguesa.

“O notável crescimento da participação eleitoral dos portugueses residentes no estrangeiro comprova que temos de continuar a reforçar os laços de cidadania da nossa diáspora, cientes de que onde está uma portuguesa ou um português está Portugal”, escreveu António Costa na rede social “Twitter”.

Nas eleições legislativas de 6 de Outubro passado, nos círculos eleitorais da emigração (Europa e Fora da Europa), votaram 158.252 portugueses - número muito acima dos 28.354 votantes no ato eleitoral de 2015.

Em termos de mandatos, com um total de quatro lugares em disputa, PS e PSD elegeram dois cada um, segundo os resultados divulgados no site da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com os dados conhecidos pelas 8h50, pelo círculo da Europa o PS elegeu Paulo Pisco e o PSD Carlos Gonçalves, e pelo círculo fora da Europa foram eleitos José Cesário (PSD) e Augusto Santos Silva (PS).

Assim, nas eleições legislativas de 6 de Outubro, o PS elegeu um total de 108 deputados e o PSD 79.

Para a Assembleia da República elegeram ainda deputados o Bloco de Esquerda (19 deputados), PCP-PEV (12), CDS-PP (5), PAN (4), Chega (1), Iniciativa liberal (1) e Livre (1).