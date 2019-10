Assunção Cristas vai sair do Parlamento

A líder do CDS vai renunciar ao lugar de deputada na Assembleia da República, mas ficará até ao congresso em Janeiro próximo. A decisão foi comunicada ao conselho nacional do partido, reunido esta noite à porta fechada. Ao que o PÚBLICO apurou, Assunção Cristas disse que iria manter-se, no entanto, como vereadora na câmara de Lisboa.

Momentos antes de entrar na sede do partido para uma reunião do conselho nacional, Francisco Rodrigues dos Santos, líder da Juventude Popular, deixou a porta aberta a uma possível candidatura à liderança do partido. “Estou como sempre estive ao lado do partido. Estou disponível para aquilo que os militantes entenderem que eu possa ser mais útil”, afirmou o dirigente aos jornalistas, depois de questionado se é candidato à sucessão de Assunção Cristas. Francisco Rodrigues dos Santos defendeu que é preciso discutir “o futuro” do partido.

Essa foi também a linha defendida por outro potencial candidato à liderança, Filipe Lobo d ’Ávila. O ex-deputado reafirmou que quer “ouvir o partido” e que não poderia tomar uma decisão antes deste momento. Sobre a ponderação que está a fazer, Lobo d’Ávila disse estar relacionada com as suas circunstâncias pessoais e também políticas além de querer “perceber o caminho que o CDS quer”. O conselheiro nacional, que foi oposição a Cristas, sublinhou a necessidade de “recuperar as estruturas” do CDS e "refundar o partido”.

Já entraram dirigentes como Nuno Melo – que apenas disse ir “ouvir o partido” – Adolfo Mesquita Nunes, que foi coordenador do programa eleitoral do CDS, e Cecília Meireles, vice-presidente do partido. Outros dirigentes como a líder do partido, Assunção Cristas, e João Almeida, porta-voz, estiveram reunidos em comissão política nacional.