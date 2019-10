Internet Archive disponibiliza 2500 videojogos dos anos 90

Se gostavas de jogar videojogos do MS-DOS dos anos 90 — como 3D Bomber, I Have No Mouth and I Must Scream​ ou Princess Maker 2 —, então estás com sorte. A Internet Archive, conhecida por ser uma biblioteca digital sem fins lucrativos que disponibiliza versões digitais de jogos, livros, gravações de áudio e vídeos, lançou, no último domingo, 2500 jogos dos anos 90 que incluem géneros de acção, estratégia e aventura.

Alone in The Dark, Zool, Alien Rampage, Spooky Kooky Monster Maker e Mr. Blobby são alguns dos exemplos dos novos jogos disponíveis na plataforma. O último, baseado na personagem do programa de televisão da BBC Noel's House Party​, Mr. Blobby, dá a possibilidade de escolha entre três personagens e tem como objectivo pintar a tela do computador passando por cima dela.

Esta é a “a maior actualização [da Internet Archive] até agora, variando de pequenas produções independentes recentes a lançamentos há muito esquecidos de grandes nomes de décadas passadas”, escreveu Jason Scott no blogue do projecto.