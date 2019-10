Brexitânia: um país, dois sistemas

Quando os britânicos votaram pela saída da União Europeia no referendo de 2016, escrevi nestas páginas que no fundo havia apenas duas possibilidades para as relações futuras entre o Reino Unido e a UE: “Noruega ou nada”. Com isto queria resumir aquilo que mais tarde veio a ser conhecido como “soft Brexit” ou “hard Brexit”, “Brexit" suave ou “Brexit" duro.Vamos recapitular.A opção Noruega é a de, como naquele país escandinavo, manter o Reino Unido no mercado único europeu, embora fora das instituições da UE. Na prática nem se daria pela diferença, e as consequências económicas seriam negligenciáveis, mas o problema é que se ficaria sem perceber o propósito do “ Brexit ”, pois o Reino Unido sairia da UE para continuar a obedecer às regras da UE e sem ter uma palavra a dizer sobre elas.A opção “nada” é sair do mercado único e da união aduaneira em nome de negociar tratados comerciais no futuro com outros países e blocos regionais, incluindo a União Europeia. Os defensores do “Brexit" chamam às vezes a esta opção “o modelo Singapura”, mas esta denominação parte de uma total falta de compreensão daquilo que é de facto o modelo de Singapura, que os brexiteiros conhecem só pela desregulação e pelo capitalismo avançado, mas de que ignoram o facto de que Singapura é dos estados que mais pressiona para que se aprofunde no Sudeste Asiático uma organização copiada do modelo da UE, a ASEAN. O modelo de Singapura é ser para a ASEAN o que o Luxemburgo é para a UE, portanto a comparação não serve.Os problemas de sair do mercado único e da união aduaneira são os contrários da “opção Noruega”. O Reino Unido deixará de ter obrigações legais perante a União Europeia, mas a geografia e a economia não mudam e o continente europeu continua a estar ali a poucos quilómetros, do outro lado do canal, ao passo que a velha lei do comércio internacional que diz que “para o dobro da distância, metade das trocas” continua a valer. A Bélgica, perto, é e continuará a ser um parceiro comercial mais importante para o Reino Unido do que a Índia, longe, agora ou no futuro. Se o Reino Unido quiser manter as suas regulações alinhadas para ter acesso ao mercado europeu, acabará de novo por seguir regras da UE sem as poder fixar. Se o Reino Unido quiser desregular para fazer um acordo com os EUA ou ter comida barata da Nova Zelândia, lá vai para o galheiro o Serviço Nacional de Saúde britânica ou a agroindústria dos ovinos galeses.Desde 2016, em resumo, que as realidades que conformam as escolhas do “Brexit" não mudaram assim tanto. O principal complicador de tudo isto, que algumas pessoas mencionaram em 2016, mas a que só gradualmente toda a gente foi prestando atenção, foi a questão da Irlanda do Norte. E agora, depois de muito drama em Londres, veio a solução de Boris Johnson para o dilema norte-irlandês. O acordo de saída entre a UE e o Reino Unido vai parecer complexo e carecer de muitas clarificações, mas na verdade ele é muito simples e pode ser resumido assim: é Noruega para a Irlanda do Norte e nada para o resto.Ou seja: a Irlanda do Norte vai manter-se na prática no mercado único da UE. Os advogados do governo britânico dirão que não, que legalmente ela se mantém no território aduaneiro do Reino Unido, mas na prática os impostos, regulações e até tarifas a aplicar serão as do continente, sendo as diferenças devolvidas a expensas do governo britânico. Para o resto do Reino Unido — Inglaterra, Escócia e País de Gales — Boris Johnson optou pela forma mais dura de “Brexit" possível, para poder desregular direitos laborais e ambientais e negociar com os EUA à vontade, mesmo sob risco de perder o SNS britânico.Este é um negócio que talvez permita chegar à linha da meta, mas que torna o que vem depois muito mais complicado. Desde logo porque este modelo de “um país, dois sistemas” permitirá comparar os impactos do “Brexit” em tempo real, e a Irlanda do Norte vai sair-se melhor ao participar na prática de dois mercados ao mesmo tempo, um de 450 milhões de habitantes, e outro de 60 milhões. Por outro lado, escoceses, agricultores galeses e trabalhistas ingleses têm todas boas razões para se preocupar com um acordo que prenuncia uma corrida para o fundo em termos dos seus direitos políticos, sindicais e ambientais, e dos seus interesses instalados. Essa fatura irá chegando devagarinho ao longo dos próximos anos.Em último lugar, este acordo facilita na prática a reunificação da Irlanda e, a médio prazo, não impede a independência da Escócia . Boris Johnson vai fazer uma festa com ele e dizer que é fantástico. Mas se tem assim tanta certeza, basta fazer uma pergunta: porque não tem coragem de submeter o seu acordo a um referendo confirmatório?