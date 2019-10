Tensão em Moçambique: Renamo prepara resposta à vitória esmagadora da Frelimo

Tudo indica que a Renamo terá perdido as hipóteses de conseguir aquilo pelo qual andou a lutar durante tantos anos, a possibilidade de governar alguma coisa em Moçambique. Se não o país, pelo menos as províncias onde sistematicamente tinha mais apoios que a Frelimo. Os resultados oficiais das eleições só são apresentados esta sexta-feira, mas de acordo com a contagem do Centro de Integridade Pública (CIP), Filipe Nyusi terá vencido com 71% dos votos, o seu partido, a Frelimo, terá conseguido uma maioria qualificada no Parlamento e terá ganho as assembleias provinciais, garantindo a eleição dos seus dez candidatos a governador.

