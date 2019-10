Boris Johnson e Juncker anunciam acordo para o “Brexit”

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou que foi alcançado “um grande acordo” com a União Europeia para o “Brexit”. Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, confirmou a existência do compromisso e recomendou ao Conselho Europeu, que se reúne a partir desta quinta-feira em Bruxelas, que dê o seu aval político ao texto jurídico.

“Agora, o Parlamento tem de resolver o ‘Brexit’ no sábado, para que possamos seguir em frente com outras prioridades, como o custo de vida, os serviços de saúde, a criminalidade violenta e o nosso ambiente”, celebrou Johnson no Twitter.

“Quando há vontade, há acordo. Temos acordo!”, disse, por sua vez, Juncker. “É um acordo justo e equilibrado para a União Europeia e para o Reino Unido, e é uma prova da nossa determinação para encontrarmos soluções. Recomendo que o Conselho Europeu apoie este acordo.”

O Governo britânico aponta agora baterias para o Parlamento, onde o acordo irá a votação no próximo sábado, mas ainda terá de convencer o Partido Democrático Unionista (DUP) da Irlanda do Norte. Em resposta a esta declaração do primeiro-ministro, o DUP veio pôr água na fervura, reafirmando o que disse horas antes: não aceita o pacto que o Governo de Londres negociou com a União Europeia.

“Participámos nas conversações com o Governo. Tal como estão as coisas, não podemos aceitar o que está a ser sugerido sobre questões aduaneiras e outros assuntos relacionados, porque a questão da aplicação do IVA não é clara”, disse a líder do DUP, Arlene Foster.

Obstáculos em Londres

Mesmo que os 27 validem o acordo de saída do Reino Unido, o principal obstáculo de Boris Johnson na corrida até ao “Brexit” está em Londres. Sem maioria na Câmara dos Comuns de Westminster, o Governo conservador terá de se desdobrar em contactos para convencer os unionistas democráticos da Irlanda do Norte, os conservadores mais eurocépticos, os conservadores pró-UE – ​que o próprio primeiro-ministro expulsou do seu grupo parlamentar – e até os trabalhistas que defendem a saída do Reino Unido.

Downing Street agendou uma sessão parlamentar extraordinária para sábado, para tentar aprovar o acordo anunciado esta quinta-feira por Johnson, e quer evitar a todo o custo que o evento se transforme em mais uma humilhação para o Governo – que perdeu praticamente todas as votações que já levou à câmara baixa.

As três derrotas pesadas de Theresa May, quando levou o seu acordo aos deputados, servem de alerta para Johnson, que tem, por estes dias, menos apoios do que a sua antecessora, e que enfrenta uma coligação interpartidária que aprovou uma lei que o obriga a pedir o adiamento do “Brexit” se, no sábado, o acordo for rejeitado.

Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, e Nicola Sturgeon, dirigente máxima do Partido Nacional Escocês já vieram garantir que não vão votar favoravelmente o acordo de Johnson.