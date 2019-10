Medo, raiva e fogo: 28 imagens da revolta em Barcelona

A Catalunha entra no quarto dia de protestos contra a sentença do Supremo espanhol que, na segunda-feira, condenou nove líderes independentistas a penas de prisão efectiva pela organização de um referendo à autodeterminação do território. A violência tem marcado algumas acções em Barcelona, sobretudo durante a noite. Sexta-feira será o momento alto da onda de revolta, com uma greve geral e a chegada à capital catalã de várias marchas que neste momento percorrem as auto-estradas.