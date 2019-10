A Barbie também já arrenda casa no Airbnb

A boneca mais famosa do mundo celebra 60 anos e com tantas profissões e figurinos que foi somando ao longo da carreira, com algumas doses de polémicas, parece que faltava a de arrendadora. Problema resolvido: a empresa que produz a Barbie, a Matel, tornou a boneca uma anfitriã no Airbnb e vai arrendar uma mansão à beira-mar em Malibu (Califórnia, EUA), pelo menos por uns dias. É uma Dreamhouse para a qual abrem reservas no dia 23 de Outubro e que estará disponível um fim-de-semana no final do mês.

É mais um dos alojamentos fora da caixa promovidos pela plataforma, depois de noites no castelo de Downtown Abbey ou no Louvre de Paris. Agora, com a Barbie a disponibilizar a sua “casa de sonhos em tamanho real”, como se diz no comunicado da iniciativa, grupos de quatro hóspedes poderão conseguir a reserva para “uma estadia única de duas noites” entre 27 e 29 de Outubro. E não será uma questão de dinheiro: o preço é de “60 dólares (sem taxas e custos adicionais)", cerca de 54 euros, número a condizer com a celebração dos 60 anos da boneca.

Além de se poderem passear por cenários reais desenvolvidos a partir do mundo de fantasia Barbie, os hóspedes terão direito a encontros especiais com mulheres “inspiradoras”. A selecção de estrelas foi feita segundo um mote que as empresas adiantam na apresentação da iniciativa: “dar destaque a vários modelos inspiradores, exibir profissões com baixa representação feminina e certificar-se de que todas as raparigas são ouvidas.”

É assim que o fim-de-semana contará com aulas e visitas com várias profissionais, incluindo aulas particulares de esgrima com a olímpica Ibtihaj Muhammad – que inspirou a primeira Barbie com hijab – ou um tour aos bastidores do Columbia Memorial Space Center com a pilota e engenheira aeroespacial Jill Meyers.

“Durante a estadia, a Barbie pretende incentivar os seus hóspedes a explorarem o seu closet e a viajarem ao longo de seis décadas de marcos da moda, que reflectem as diferentes profissões que desempenhou”, acrescenta-se. A marcar a defesa do empoderamento das mulheres, a Airbnb garante que fará uma doação à iniciativa The Barbie Dream Gap Project GoFundMe initiative, que tem “como objectivo ajudar as jovens mulheres a concretizarem os seus sonhos”.

Entre outros predicados, a mansão inclui piscina infinita com vista para a costa da Califórnia, cinema privado, espaço de meditação ou uma moderna cozinha “com a despensa cheia”.

As reservas abrem dia 23 de Outubro às 19h, hora de Lisboa.