Acordo para o “Brexit” puxa pelas bolsas europeias e faz subir a libra

Depois de um arranque sem tendência definida nas bolsas europeias, o anúncio de um acordo entre Bruxelas e Londres para o “Brexit” teve eco imediato nas principais praças, impulsionando as cotações a meio da manhã desta quinta-feira, embora com variações contidas, abaixo de 1%. A libra e o euro estão a subir em relação ao dólar norte-americano.

O Stoxx 600 (índice que junta as 600 principais cotadas europeias), que começara a manhã em queda, inverteu a tendência e subia 0,68% por volta das 11h30. Na City londrina, o FTSE 100 apresenta uma variação contida, de 0,61%.

O PSI-20, da Bolsa de Lisboa, cresce 0,71%. Frankfurt chegou a ter o DAX a crescer 1% mas entretanto voltou a oscilar para baixo desse patamar, registando agora uma valorização de 0,95%. Em Bruxelas, o Bel 20, está com um comportamento semelhante, a crescer 0,99%; o madrileno Ibex 35 segue o mesmo padrão, com um crescimento de 0,88% depois de já ter estado a crescer perto de 1%; o FTSE MIB, de Milão, avança 0,82%, enquanto em Paris o CAC 40 cresce 0,56% e em Amesterdão o AEX está com uma subida de 0,44%.

Quando um acordo parecia já iminente, as bolsas europeias inverteram par terreno positivo, mas as subidas estão a ser contidas. O ambiente nos mercados em relação ao acordo e ao desfecho da saída do Reino Unido da União Europeia é ainda de cautela face às dúvidas sobre a aprovação do entendimento no Parlamento britânico. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse esperar que os deputados aprovem o “Brexit” no sábado, mas o Partido Democrático Unionista (DUP) da Irlanda do Norte já veio pôr água na fervura, reafirmando o que disse horas antes: não aceita o pacto que o Governo de Londres negociou com a União Europeia. A posição do DUP complica a aprovação do acordo anunciado por Johnson pelo Parlamento britânico.

A libra está a subir 0,08% em relação à moeda europeia, valendo 1,16 euros; em relação ao dólar, apresenta uma subida mais expressiva, de 0,4%, estando a cotação nos 1,29 dólares.

No Twitter, o presidente da Comissão Europeia celebrou a existência de um entendimento, dizendo tratar-se de um “acordo justo e equilibrado para a União Europeia e para o Reino Unido, e é uma prova da nossa determinação para encontrarmos soluções”. “Recomendo que o Conselho Europeu apoie este acordo”, apelou.