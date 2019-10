Vasco Ribeiro apurado, “Kikas” e Blanco têm de surfar novamente

Sortes diferentes para os portugueses em prova na etapa nacional do circuito mundial de surf. Nesta quinta-feira, em Peniche, Vasco Ribeiro conseguiu passagem directa à terceira ronda, mas Frederico Morais e Miguel Blanco terão de surfar novamente, disputando, na ronda de repescagem, as últimas vagas na fase seguinte da competição.

Numa bateria forte, contra o brasileiro Felipe Toledo e o havaiano Ezekiel Lau, Vasco Ribeiro, que já fez pódio nesta prova (2015), ficou no segundo lugar, com 9,56 pontos (os surfistas somam as duas ondas mais pontuadas), ainda longe dos 11,70 de Toledo – atleta em luta pelo título –, e pouco acima dos 9,33 de Lau.

Antes de Ribeiro, já Frederico Morais tinha vivido uma pequena desilusão nos Supertubos. “Kikas” ficou no terceiro lugar da respectiva bateria, bastante atrás dos brasileiros Ítalo Ferreira (campeão em Peniche em 2018) e Yago Dora. O português ficou-se pelos 8,37 pontos (a melhor onda que fez ficou na casa dos quatro pontos), uma pontuação modesta comparada com os 13,56 de Dora e os 12,36 de Ítalo.

Por fim, Miguel Blanco deu maior réplica do que Kikas, na respectiva bateria, mas também não foi além do último lugar. Frente ao francês Joan Duru e ao campeão e líder do circuito mundial, Gabriel Medina, Blanco somou 6,80 pontos, com duas ondas na casa dos três pontos. Apesar de também não ter feito uma boa bateria, o francês Duru conseguiu “atirar” Blanco para a repescagem.

Nas contas do título mundial, Gabriel Medina avançou sem problemas, na bateria de Miguel Blanco, com a melhor pontuação do dia. Felipe Toledo e Ítalo Ferreira também estão apurados, bem como Jordy Smith, apurado apesar de ter passado por maiores dificuldades. Tudo em aberto, portanto, entre os “tubarões” das contas do título.