Derrota em Alverca deixa Sporting fora da Taça

O Sporting entrou e saiu da Taça de Portugal 2019-20 no mesmo dia. Em Alverca, diante do segundo classificado da Série D do Campeonato de Portugal, os “leões” perderam por 2-0 e foram eliminados da competição que tinham conquistado na época passada.

O Alverca inaugurou o marcador logo aos 10’, com um remate de fora da área de Alex Apolinário. E já depois de Silas ter lançado Bruno Fernandes, ao intervalo, os anfitriões voltaram a marcar, na sequência de um pontapé de canto, aproveitado da melhor forma por Luan Silva, aos 56’.

Sem ideias e sem soluções, o Sporting teve mais posse mas pouca clarividência até final. Só um lance individual de Bolasie colocou os lisboetas perto do golo, aos 81’, com o guarda-redes João Victor a responder com uma grande defesa, acontecendo o mesmo após um disparo de Vietto, aos 90’.