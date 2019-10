Benfica renova contrato com Ferro até 2024

O Benfica renovou o contrato com o jovem defesa-central Ferro até 2024, revelou o clube no site oficial. É mais um passo da direcção dos “encarnados” no processo de prolongamento do vínculo de alguns jogadores-chave do plantel.

“Nunca imaginei [chegar aos seniores do Benfica]. Sempre foi um sonho isto concretizar-se, mas com 8/9 anos estava longe de imaginar. Sem dúvida que é um sonho tornado realidade. A experiência está a ser incrível. Tudo está a acontecer tão rápido que eu próprio, às vezes, nem acredito. Mas foi para isto que me preparei e preparo todos os dias. O apoio dos adeptos e de todo o balneário tem sido fantástico”, assinalou o central português.

A prorrogação do vínculo com o defesa “encarnado” já tinha sido tema na conferência de imprensa de antevisão do jogo de sexta-feira em casa do Cova da Piedade, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. “É uma boa notícia, porque o Ferro tem feito um percurso fantástico. Agora é o passo seguinte, a renovação, ao que tudo indica (de Grimaldo e Jota), para que seja uma realidade o Benfica ter a capacidade de convencer estes jogadores de que tem um projecto e uma situação financeira firme, que não os deixe a pensar duas vezes quando recebem outro tipo de propostas”, disse o treinador do Benfica, Bruno Lage.

Em declarações à televisão do clube, o jogador, de 22 anos, que tinha contrato até 2023, definiu a prolongação do novo vínculo como “muito boa e espectacular”, esperando “continuar a corresponder” com a camisola das “águias”. “É muito bom. Já partilho o campo com o Rúben há muitos anos. Sempre foi um grande companheiro, é um grande líder, ajudou-me, tal como eu o ajudei. É bom reencontrarmo-nos”, confessou.

Por fim, Ferro contou que a recente chamada à selecção nacional “foi o concretizar de um sonho”, ainda que não tenha sido utilizado por Fernando Santos. “Foi uma surpresa e o concretizar de um sonho. Conheci novos jogadores, que não conhecia pessoalmente. Foi uma experiência enriquecedora e é um sonho regressar à selecção”, terminou.