Universidade de Lisboa quer ensinar alunos a comer saudável

Palestras sobre alimentação, uma exposição e um showcooking são algumas das apostas da Universidade de Lisboa. Até 8 de Novembro, ​a instituição organiza uma acção para promover a alimentação saudável junto dos estudantes universitários.

Introduzir novas práticas alimentaresé objectivo desta iniciativa. Os eventos, resultantes de uma parceria entre o Estádio Universitário de Lisboa, os Serviços de Acção Social da instituição, o Museu Nacional de História Natural e da Ciência e a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE), arrancaram na passada quarta-feira com a palestra “Nutrição na Mulher”. Maria Inês Nunes, nutricionista e autora do livro Receitas para um Superinstestino, falou sobre a alimentação nos diferentes ciclos de vida da mulher.

“Plantas na minha comida” é o nome da exposição itinerante que estará na Cantina Velha da Cidade Universitária até 15 de Novembro. Da responsabilidade do Museu de História Natural e da Ciência (parceiro do projecto europeu Big Picnic, Big Questions), a mostra pretende demonstrar soluções saudáveis e saborosas para as refeições diárias, com recurso à dieta mediterrânica.

Esta estará também em foco no Café de Ciência a 8 de Novembro na Cafetaria da Cantina Velha. “Como introduzir hábitos alimentares mais saudáveis? Como promover o consumo de plantas locais, sem esquecer a partilha de saberes entre gerações?” é o que se propõem a responder as especialistas de nutrição Catarina Sousa Guerreiro, professora da Faculdade de Medicina; Cláudia Viegas, professora da ESHTE; e Isabel Sousa, professora no Instituto Superior de Agronomia.

No mesmo dia, há ainda um showcooking, às 12h, que promete ensinar receitas saudáveis e sustentáveis para o meio ambiente. Os eventos são de entrada gratuita, mediante inscrição em [email protected].