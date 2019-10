Edzard Ernst: “A medicina alternativa ameaça tratamentos que funcionam bem e troca-os por outros perigosos”

Edzard Ernst tem um percurso curioso. Logo depois de terminar os estudos de medicina, trabalhou num hospital homeopático na Alemanha. “A homeopatia intrigou-me durante muitos anos; de certa forma, cresci com ela. O meu médico de família era homeopata”, escreveu o médico alemão no jornal britânico The Guardian. Mas, quando há cerca de duas décadas se começou a dedicar à investigação científica da homeopatia (e de outras terapias alternativas), tudo mudou: percebeu claramente carece de provas científicas e que os remédios homeopáticos eram puros placebos.

