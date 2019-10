Quando as leis apertam para imigrantes, as redes ilegais aparecem

No P24 desta quarta-feira, Pedro Sales Dias, editor de Sociedade, conta alguns pormenores da operação Rota do Cabo, que desmantelou uma rede de auxílio à imigração ilegal, enquanto Timóteo Macedo, da associação Solidariedade Imigrante (Solim), explica os problemas no acolhimento de imigrantes em Portugal nos últimos anos.

