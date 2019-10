Hermínio Loureiro entre as dezenas de autarcas arguidos na Operação Éter

O ex-presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis, Hermínio Loureiro, está entre as dezenas de actuais e antigos autarcas que foram constituídos arguidos no âmbito da chamada Operação Éter, inquérito em que o ex-presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal está detido preventivamente há perto de um ano, por suspeita de ter cometido vários crimes, parte dos quais relacionados com a forma como foram contratadas as lojas de turismo interactivas da região.

