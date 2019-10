Dezasseis crianças entre 72 pessoas resgatadas pela GNR ao largo da Grécia

Os militares da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR em missão na Grécia resgataram esta madrugada um total de 72 migrantes em duas zonas do mar Egeu. Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana refere que o primeiro resgate ocorreu durante uma acção de patrulhamento em que os militares da UCC detectaram uma embarcação de borracha que se encontrava à deriva e sem capacidade de navegação por estar sem combustível.

Segundo a GNR, a bordo desta embarcação seguiam 48 migrantes, 14 dos quais crianças, 10 mulheres e 24 homens, tendo o resgate ocorrido às 05h de hoje. Os militares da GNR distribuíram aos migrantes águas e produtos alimentares, uma vez que apresentavam sinais de desidratação, e as 48 pessoas foram transportados, em segurança, para o porto de Pythagorio e entregues às autoridades gregas, que aprenderam a embarcação de borracha. A corporação precisa também que entre os tripulantes estavam duas mulheres grávidas, tendo sido uma delas encaminhada para o hospital por ser encontrar mais débil.

A GNR acrescenta que, três horas depois deste resgate e durante uma acção de vigilância junto à costa, os militares da UCC foram alertados, por uma embarcação da NATO que também se encontra a operar na área, para a possibilidade de existência de uma embarcação de borracha com migrantes a bordo. A força de segurança refere que os militares deslocaram-se para o local indicado e realizaram o resgate de 24 pessoas, duas das quais crianças com 25 dias e três anos, sete mulheres, uma grávida de nove meses, e quinze homens, um dos quais paraplégico.

Após o resgate, os migrantes foram transportados para o porto de Chios, onde as crianças, a mulher grávida e o homem paraplégico foram assistidos por profissionais de saúde, e a embarcação de borracha apreendida.

Os militares da UCC, em missão na Grécia no âmbito da missão da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX), realizaram este ano mais de 985 patrulhas, detectaram cerca de 240 embarcações e auxiliaram 2372 migrantes. Esta missão tem a finalidade de prevenir, detectar e reprimir ilícitos relacionados com a imigração ilegal, tráfico de seres humanos e outros crimes transfronteiriços, contribuindo a GNR, juntamente com a Polícia Marítima, para o empenhamento de Portugal na salvaguarda de vidas humanas no mar Egeu.