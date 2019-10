Rui Rio gere silêncio e pode atirar conselho nacional para Novembro

Rui Rio parece apostado em manter o tabu da sua decisão sobre se recandidata a líder do PSD, o que está a ser visto como um condicionamento do partido. O líder social-democrata tem também nas suas mãos o calendário interno. O conselho nacional para analisar os resultados eleitorais poderá ser apenas em Novembro. Até lá, Rio assume o seu lugar de deputado e será o interlocutor do primeiro-ministro no Parlamento.

