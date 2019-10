A National Geographic vai expôr Um Século e Tanto de descobertas no Porto

A primeira fotografia de natureza publicada pela National Geopraphic Society, a descoberta de Machu Picchu ou a primatóloga Jane Goodall a tocar num chimpanzé recém-nascido: estas são algumas das imagens icónicas que vão poder ser vistas, entre os dias 18 de Outubro de 2019 e 19 de Julho de 2020, no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (edifício da Reitoria).

Um século e tanto é uma exposição para celebrar os 130 anos da National Geographic e mostrar, através de cerca de 150 objectos e imagens, a importância da investigação e exploração nas áreas da ciência e tecnologia. Além de uma selecção de peças trazidas do museu da instituição sediado em Washington, D.C., a exposição vai contar também com 200 capas de edições nacionais e internacionais da revista, bem como fotografias, ilustrações, mapas e objectos das colecções do MHNC-UP, da Sociedade de Geografia de Lisboa, do Museu de Marinha e do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa.

As visitas podem ser feitas de terça-feira a domingo, entre as 10 e as 18 horas. Os bilhetes de adulto custam nove euros, os reduzidos (crianças com mais de cinco anos, estudantes e maiores de 65 anos) custam quatro, e o bilhete familiar custa 23 euros.