E se 1640 tivesse saído ao contrário?

Há um momento no julgamento dos independentistas catalães que me ficou na memória. Um dos arguidos dizia ao juiz: “Quero falar em catalão.” O juiz respondia-lhe: “Vossa senhoria tem duas hipóteses: ou fala em espanhol ou enfrenta as consequências legais.” O arguido: “Mas eu…” E não se ouviu mais nada, porque o seu microfone foi cortado.

Continuar a ler