Polícia e manifestantes entram em confrontos no terceiro dia de protestos na Catalunha

Depois de as “marchas pela liberdade” terem começado pacíficas esta quarta-feira, ao final da tarde começaram-se a registar confrontos entre a polícia e os manifestantes no terceiro dia de protestos na Catalunha contra as condenações de 12 dirigentes independentistas pelo Supremo Tribunal de Espanha.

Desde as 19h (hora local), milhares de pessoas estão a reunir-se nas ruas de Barcelona. Segundo o diário El País, um grupo de manifestantes entrou em confrontos com os Mossos d’Esquadra, a polícia catalã, em frente à sede do Departamento do Interior da Generalitat. Os manifestantes pediam a demissão do conselheiro do Interior da Generalitat, Miquel Buch, depois de o conselheiro ter elogiado esta tarde a acção dos Mossos d’Esquadra.

A tensão em Barcelona sobe agora (e mais uma vez) de tom e a polícia teme que os manifestantes consigam ultrapassar o perímetro de segurança. De acordo com o El País, pelas 21h (20h em Lisboa), começaram a chegar reforços da Polícia Nacional espanhola a Barcelona para ajudar os Mossos d’Esquadra. Além de garrafas e outros objectos arremessados, os manifestantes atiraram ao ar rolos de papel higiénico (veja a fotogaleria acima).

Junto à Praça de Tetuan, em Barcelona, terão chegado mesmo a atirar ácido e pedras contra a barreira policial. Segundo a polícia catalã, os manifestantes atiraram ainda material pirotécnico contra o helicóptero da polícia que sobrevoa a zona. Já foi detida pelo menos uma pessoa neste terceiro dia de protestos.

Os manifestantes começaram novamente a queimar contentores do lixo nas ruas de Barcelona e, segundo o El País, pelo menos seis carros e uma mota foram apanhados pelo fogo na rua Roger de Flor, em Barcelona, que entretanto já foi controlado pelos bombeiros. Os veículos estavam perto de um local onde os manifestantes tinham pegado fogo a vários contentores e as chamas ameaçaram um estabelecimento comercial. Um posto de gasolina está ainda cercado pelas autoridades no centro de Barcelona. Os manifestantes também se encontram reunidos em Girona e em Terrassa.

O chefe do Governo, Pedro Sánchez, já se manifestou e dirigiu as suas primeiras palavras de agradecimento aos agentes das forças policiais (Mossos d’Esquadra, Polícia Nacional e Guarda Civil) que, nos últimos dias, têm combatido os “extremistas”, disse em conferência de imprensa. “Ontem assistimos à manifestação de pessoas pacíficas, mas também de grupos de vandalismo. Perante actos violentos, o Governo reitera que não vai consentir, sob nenhuma circunstância, que a violência se imponha à convivência. O Governo actua para garantir os direitos e a manutenção da ordem na Catalunha”, acrescentou.

“A comunidade catalã, e toda a comunidade espanhola, devem saber que o Governo de Espanha considera todos os cenários e irá responder com base em três regras: firmeza democrática, unidade dos partidos políticos e proporcionalidade na resposta”, afirmou Sánchez.

Pedro Sánchez disse ainda que, durante o dia de hoje, reuniu-se com os líderes das principais forças parlamentares e que os convidou a manter a unidade, afirmando que o objectivo dos “grupos violentos” é dividir o país. Apelando à serenidade e união, o chefe do Governo afirma que embora “o direito ao protesto deva ser assegurado”, “não existem ideais que defendam o recurso à violência na sociedade espanhola, que alcançou a liberdade após um período longo e doloroso”.

Pedro Sánchez dirige-se ao presidente da Generalitat e aos membros do seu Governo, sublinhando que estes “têm o dever moral de condenar, sem desculpas, o recurso à violência na Catalunha”. Quanto às condenações de 12 dirigentes independentistas, Sánchez reitera que “o que a sentença demonstra é o fracasso do processo independentista”. “Acho que [Quim] Torra governa cada vez mais em direcção ao radicalismo”, disse, na esperança de que se restabeleça a normalidade na Catalunha.