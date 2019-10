Polícia holandesa descobre cinco irmãos presos durante anos numa sala “secreta”

Cinco irmãos e um homem que se acredita ser o seu pai estão a receber tratamento médico depois de a polícia os ter encontrar fechados numa sala “secreta” de uma quinta isolada em Drenthe, na Holanda.

Segundo a informação divulgada esta terça-feira pelas autoridades holandesas, os irmãos, que têm entre 18 e 25 anos de idade, e o homem que identificaram como seu pai adoentado, estavam fechados na propriedade rural perto de Ruinerwold, uma vila na província de Drenthe, no nordeste da Holanda.

“Encontrámos seis pessoas que estavam a morar num pequeno espaço da quinta que era possível trancar, mas não era um porão. Não é possível saber para já se eles residiam naquele espaço de forma voluntária”, disse a polícia local num comunicado, acrescentando que é possível que o grupo estivesse escondido na propriedade há pelo menos nove anos. "Eles dizem que são uma família, um pai e cinco filhos”, acrescentou a polícia.

A BBC avança que os membros da polícia visitaram a quinta e quando realizam uma busca descobriram uma escada escondida atrás de um armário na sala que levava a uma divisão secreta onde a família estaria alojada.

As autoridades não confirmaram as informações avançadas por meios de comunicação locais, segundo as quais a família teria “crenças apocalípticas” e estaria “à espera do fim do mundo”. Ainda assim, o presidente da câmara local avançou que um homem de 58 anos, um carpinteiro austríaco que não é o pai dos jovens, tinha sido preso, não sendo ainda claro o seu papel neste caso. Segundo a Reuters, o homem pagava a renda da quinta à família.

A mãe dos jovens terá morrido antes de a família se ter mudado para a propriedade holandesa, em 2010, mas, segundo a polícia local, nenhum dos membros do grupo, nem mesmo o pai, estava registado como residente naquele município. A família só foi descoberta porque um dos irmãos, descrito como um homem de 25 anos, com cabelos compridos e aparência confusa, conseguiu fugir e pediu ajuda num café próximo. Nesse estabelecimento terá dito que não saía de casa há nove anos.

De acordo com a BBC, o jovem terá entrado no bar e pedido cinco cervejas. “Conversei com ele e revelou que tinha fugido e que precisava de ajuda, então ligamos para a polícia”, diz Chris Westerbeek, à RTV Drenthe, a emissora pública local. “Tinha cabelos compridos, a barba suja, usava roupas velhas e parecia confuso. Disse que nunca foi à escola, que não ia ao barbeiro há nove anos e que tinha irmãos e irmãs que moravam na quinta. Disse que era o mais velho e que queria acabar com a forma como viviam”.

Os meios de comunicação locais avançaram ainda que os jovens e o homem viviam em quartos improvisados e alimentavam-se principalmente de vegetais e animais que criavam na propriedade. Ruinerwold é uma vila com uma população inferior a 3000 habitantes. A propriedade rural fica fora da vila e é acessível apenas através de uma ponte. Além disso, está parcialmente escondida pela vegetação evolvente. Os vizinhos confirmam que um homem vivia na quinta com alguns animais, entre eles um cão, mas não há relatos de jovens a residir na propriedade.

O carteiro local disse ao jornal diário Algemeen Dagbladsite que nunca entregou uma carta ou encomenda naquele endereço. “Realmente é muito estranho, agora que penso nisso”.

A polícia holandesa ainda está a investigar o caso e avança que “todos os cenários estão em aberto”. “Há muita especulação nos media sobre o que aconteceu, mas, como agentes da polícia, nós lidamos apenas com factos. Ainda temos muitas perguntas sem resposta”, disse um porta-voz da polícia local.