Bernie Sanders ganha novo impulso com apoio de Alexandria Ocasio-Cortez

A congressista norte-americana Alexandria Ocasio-Cortez, uma figura influente na ala mais à esquerda do Partido Democrata, vai anunciar no sábado o seu apoio à candidatura de Bernie Sanders à Presidência dos Estados Unidos. Esta quarta-feira, o senador do Vermont recebeu outro apoio importante, da congressista Ilhan Omar, outra das quatro mulheres progressistas do grupo conhecido como “The Squad”, que é também um dos ódios de estimação do Presidente Donald Trump.

Ocasio-Cortez, de 30 anos, e Omar, de 38, foram eleitas na onda que devolveu a maioria na Câmara dos Representantes ao Partido Democrata nas eleições de Novembro de 2018.

Com Rashida Tlaib, de 43 anos, e Ayanna Pressley, de 45, formam um grupo cujo apoio é muito cobiçado na bancada do Partido Democrata na Câmara dos Representantes, visto como fundamental para entusiasmar os eleitores jovens, anti-Trump e descontentes com as propostas mais conservadoras de candidatos como Joe Biden.

Alexandria Ocasio-Cortez foi voluntária na campanha de Bernie Sanders em 2016, quando o senador do Vermont perdeu a nomeação do Partido Democrata para Hillary Clinton.

Segundo a CNN, Rashida Tlaib também estará prestes a anunciar o seu apoio a Sanders, ficando apenas por conhecer a decisão de Ayanna Pressley.

O apoio das quatro congressistas era muito cobiçado entre os candidatos do Partido Democrata, embora houvesse poucas dúvidas de que iriam apoiar ou Bernie Sanders ou Elizabeth Warren – a outra candidata mais à esquerda, que surge nas sondagens recentes ao lado do centrista Joe Biden e à frente de Sanders.

“Tenho muito orgulho em apoiar Bernie Sanders para Presidente”, diz Ilhan Omar num vídeo partilhado nas suas contas nas redes sociais.

“É o único candidato que construiu e que continua a construir um movimento que transcende género, etnicidade e religião. Para enfrentarmos Trump, sabemos que precisamos de uma figura unificadora, alguém que sabe o que é a luta e que está preparado para o derrotar.”

Tal como Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib também se sentiu motivada a concorrer ao Congresso em 2018 por causa da campanha de Bernie Sanders à Casa Branca em 2016. No vídeo de apoio, a congressista salienta as propostas que tem em conjunto com o senador: o cancelamento das dívidas bancárias dos estudantes norte-americanos, que ascende a 1,6 triliões de dólares (1,4 biliões de euros); e a distribuição de refeições grátis em todas as escolas do país.

No debate entre os candidatos do Partido Democrata, que decorreu na noite de terça-feira no estado do Ohio, Bernie Sanders disse que recuperou bem do ataque cardíaco que sofreu no início do mês e anunciou que iria ter ao seu lado, no próximo sábado, num comício em Nova Iorque, uma candidata surpresa.

Esta quarta-feira, ao mesmo tempo que Ilhan Omar dava o seu apoio a Sanders, as páginas oficiais do candidato nas redes sociais revelaram que a tal candidata surpresa é Alexandria Ocasio-Cortez.

Estes apoios são um importante tónico para a campanha do senador de 78 anos, cujos problemas de saúde já começavam a abrir espaço para comentários sobre uma possível desistência. E servem também para refrear os ânimos de Elizabeth Warren, que começou nas sondagens atrás de Sanders e está agora ao lado do favorito na ala centrista do partido, Joe Biden.

Em Julho, as quatro congressistas do grupo conhecido como “The Squad” ganharam fama nacional e internacional ao serem criticadas por Donald Trump. No Twitter, o Presidente norte-americano acusou-as de não amarem os EUA e sugeriu que regressassem para “de onde vieram” – uma declaração entendida pelos seus críticos como racista.

Ilhan Omar nasceu na Somália e chegou aos EUA quando tinha dez anos, em fuga da guerra no seu país de origem, e as outras três congressistas nasceram no território norte-americano: Alexandria Ocasio-Cortez nasceu em Nova Iorque; Rashida Tlaib em Detroit; e Ayanna Pressley em Chicago.

Para além de serem todas mulheres congressistas eleitas pela primeira vez em Novembro de 2018, todas elas fazem parte de minorias nos EUA. O pai de Ocasio-Cortez é de Porto Rico; Tlaib é muçulmana e filha de imigrantes palestinianos; Pressley é afro-americana; e Omar é muçulmana.