Kim Jong-un num cavalo branco e outras 23 fotos de um ditador coreografado

As imagens do ditador norte-coreano Kim Jong-un a cavalo (branco) na montanha Paektu, o lar espiritual da dinastia Kim, correm mundo. Foram divulgadas esta terça-feira pela agência oficial do regime (KCNA, na sigla inglesa). São novas peças de uma iconografia coreografada ao detalhe: regularmente, o regime mais fechado do mundo divulga fotografias do seu líder em aparições junto do exército, mas também de agentes económicos e da sociedade. Tudo isto é propaganda: a Coreia do Norte é uma das sociedades mais controladas do mundo e a maior parte do país é inacessível a turistas e jornalistas.

