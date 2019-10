Vem aí uma exposição que coloca a arte contemporânea em bandeiras de edifícios do Porto

Com curadoria de Miguel von Hafe Pérez chega à cidade do Porto o take dois da exposição Ver as vozes dos artistas. Se em 2018 podíamos assistir a uma série de obras no metro da cidade invicta, entre os dias 18 e 20 de Outubro vamos poder passear pela cidade e observar a arte impressa em bandeiras. Bandeiras essas que vão ser colocadas em mastros de edifícios icónicos da cidade.

É uma exposição em que a utilidade das bandeiras muda de figura: já não vão ser utilizadas para delimitar ou marcar espaços, mas “marcar” obras artísticas individuais “que desafiam a recepção codificada e linear”. A ideia surgiu do pensamento de querer fazer algo “novo e diferente”, disse Miguel ao PÚBLICO. A par disso, salientou que “sempre lhe interessou esta questão do espaço público como afirmação do território” e da utilização de mastros como suporte para as obras.

“Os artistas têm um espaço público muito limitado relativamente a anos anteriores” e por isso, como salientou Miguel, um dos objectivos é realçar a importância desta visibilidade pública.