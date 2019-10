CNN elege a broa de milho como um dos “50 melhores pães do mundo”

A CNN aproveitou as celebrações do dia Mundial do Pão – esta quarta-feira, 16 de Outubro – para destacar a sua lista de 50 melhores pães do mundo. E não falta Portugal, tendo sido escolhida a broa de milho.

A broa conhecida pelo interior amarelado e a crosta “tostadinha” está ao lado de pães como o karavai (Rússia), as tortillas (México), a paratha (Índia) o pão de queijo (Brasil). Esta lista com pães provenientes de vários cantos do mundo reflecte a “notável amplitude das tradições alimentares mundiais”, com a utilização de variadas técnicas, comprovando a diversidade apresentada na lista.

O critério de escolha de Jen Rose Smith, da CNN, para a criação desta lista passou por pensar em pães que incluíssem a junção de um “sabor memorável” com ingredientes únicos que proporcionem “prazer caseiro" a quem os come. E, como sublinha William Rubel, historiador de pão, à CNN, o “pão é basicamente o que sua cultura diz que é”.

No caso do pão português, a especificidade passa por sabermos que "o milho e o trigo sarraceno são moídos em pedra, peneirados e amassados numa calha de madeira”, para que consigamos obter “a versão mais tradicional deste saudável pão de camponeses do Norte de Portugal”, como é referido na descrição que acompanha a fotografia da broa de milho nesta lista dos melhores 50 pães do mundo.

Tendo a farinha de milho como “ingrediente-rei”, outra das particularidades é a formação de um “arquipélago de fragmentos de crosta de farinha”, expandindo-se sobre “fendas profundas”, proporcionada por ser cozida em forno de lenha.