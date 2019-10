Governo reduz margem de manobra orçamental para 2020

Num cenário de deterioração da conjuntura internacional, mas beneficiando de uma revisão em alta do PIB dos anos anteriores, o Governo reviu ligeiramente em alta a sua previsão de crescimento da economia para o próximo ano. No entanto, em vez do excedente que projectava há seis meses, agora aponta para um saldo orçamental nulo em 2020.

As projecções estão presentes no esboço do Orçamento do Estado para 2020 enviado pelo Governo para Bruxelas e que, devido ao calendário eleitoral, apresenta apenas o cenário para a economia e as finanças públicos sem que sejam contabilizados os efeitos de quaisquer novas medidas. Isto é, as contas por agora apresentadas não contam com qualquer nova opção ao nível da despesa ou da receita a adoptar pelo Governo ou negociada com os partidos à sua esquerda.

E, para 2020, aquilo que o Governo apresenta é um cenário base que, embora ao nível do crescimento seja ligeiramente melhor do que o traçado no Programa de Estabilidade de Abril, quando se olha para as finanças públicas é menos favorável.

O esboço do OE aponta para um crescimento de 2% em 2020, uma ligeira aceleração face aos 1,9% de 2019 e um resultado melhor que os 1,9% que antes eram projectados. Desde Abril até agora, o Governo teve notícias más e boas sobre a economia. As más são que a conjuntura internacional se deteriorou significativamente, com economias importantes como a Alemanha a arriscarem uma entrada em recessão. As boas são que o INE reviu em alta o ritmo de crescimento da economia nos últimos anos, o que tem mudado as perspectivas de diversas entidades em relação ao potencial de crescimento português.

Mas se o crescimento foi revisto ligeiramente em alta, o oposto aconteceu relativamente ao défice público. Em vez do excedente orçamental de 0,2% do PIB projectado em Abril pelo Governo, o que agora se está a prever, num cenário de políticas invariantes, é somente um défice zero em 2020.

O Executivo parece, no rescaldo das eleições, estar agora num cenário em que o espaço de manobra orçamental é menor, o que não pode deixar de ser lido como um recado para os partidos à esquerda, quando se está a poucas semanas do início das negociações para o OE 2020.

Em relação a 2019, o Governo manteve a sua estimativa de crescimento económico em 1,9% e reviu ligeiramente em baixa o défice previsto de 0,2% para 0,1%. Na semana passada, o Conselho de Finanças Pública estimou que este ano se poderá registar o primeiro excedente orçamental em mais de quatro décadas, de 0,1%.