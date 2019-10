Também João Sousa cede à NextGen

Seguindo a tendência dos últimos dias, João Sousa foi também ultrapassado por um jogador da nova geração do ténis mundial. Na ronda inaugural do Intrum Stockholm Open, o experiente número um português foi derrotado pelo homólogo sueco, Mikael Ymer, de 21 anos, que vive o melhor momento da carreira, tendo recentemente entrado no top-100, onde figura no 75.º posto.

O tenista sueco, nove anos mais novo que Sousa, evidenciou a confiança adquirida nos 12 encontros ganhos consecutivamente – dois encontros no play-off da Taça Davis, seguidos de dois títulos em challengers disputados em França – para estender a série com uma vitória sobre o vimaranense, pelos parciais de 7-5, 6-4.

Mikael Ymer, que, ao lado do irmão Elias, tem lidado com a pesada herança do ténis sueco, esteve melhor nos pontos importantes, tendo concretizado seis de 10 breaks-points, enquanto Sousa (64.º) somou quatro em sete ocasiões.

“Estou desapontado com esta derrota. Não consegui estar ao nível bom a que tinha ultimamente estado a jogar, principalmente fisicamente, não estive tão bem. Tive algumas oportunidades que não consegui aproveitar, nomeadamente quando estive a servir para fechar o primeiro set e, depois, ele também jogou bastante bem em momentos decisivos. No segundo, à semelhança do primeiro, também tive várias oportunidades para estar por cima”, admitiu Sousa.

Enquanto Ymer vai continuar a somar pontos para cimentar-se no top-100 e melhorar o actual nono posto na qualificação para as NextGen ATP Finals – que, no início de Novembro, reunirá em Milão os melhores tenistas com menos de 22 anos –, Sousa vai preparar-se para os dois últimos eventos da época: o ATP 500 de Basileia, onde deverá jogar o qualifying no próximo fim-de-semana, e o Masters 1000 de Paris.

Na semana em que ocupa o seu melhor ranking de sempre, o 223.º posto, Frederico Silva já garantiu novo máximo pessoal ao ultrapassar a segunda ronda no challenger de Ningbo. O tenista nascido há 24 anos nas Caldas da Rainha venceu, por 7-6 (10/8), 6-4, o tunisino Malek Jaziri, que iniciou o ano no 42.º lugar do ranking mundial, mas que várias lesões o atiraram para o 149.º posto. Nos oitavos-de-final do torneio chinês, Silva vai defrontar o veterano japonês Tatsuma Ito, actual 137.º mundial, mas que já figurou na 60.ª posição em 2012.