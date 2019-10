Ana Sofia Martins e David Fonseca casaram-se em segredo

A modelo e actriz Ana Sofia Martins e o cantor David Fonseca casaram-se há menos de um mês. A cerimónia decorreu no registo civil de Cascais a 27 de Setembro, na freguesia de Alcabideche, mas só esta quarta-feira o casal decidiu revelar o casamento.

“Foi um passo muito seguro”, declarou a actriz à revista Caras, que faz capa da edição que chegou esta quarta-feira às bancas. Já ao Correio da Manhã, Ana Sofia Fonseca confirmou: “Sim, casei. Estou muito feliz. Não vou dar mais pormenores.”

Ana Sofia Martins, de 32 anos, e o vocalista dos Silence 4, David Fonseca, de 46, namoravam há cerca de dois anos, mas até agora optaram por manter a relação discreta. As mesmas publicações revelam que o casamento foi pequeno e entre os convidados estiveram apenas familiares e amigos mais próximos, tais como Luís Borges e Sara Sampaio. Nas redes sociais tanto a actriz como o cantor preferiram não partilhar nenhuma fotografia do dia do casamento.

Ana Sofia Martins é modelo, apresentadora de televisão e actriz. Começou a sua carreira aos 15 anos quando a desafiaram a ser modelo. Aos 17, aceitou o desafio de ir para Nova Iorque onde passou dez anos. Actualmente, dedica-se à representação e à apresentação, em Portugal.