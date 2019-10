Já caiu a primeira neve de Outono na Serra da Estrela

Os primeiros flocos de neve deste Outono caíram, esta segunda-feira, na Serra da Estrela. As baixas temperaturas — a mínima foi de um grau negativo — ajudaram a que as previsões do IPMA se concretizassem. Esta terça-feira ainda pode ser visto um fino manto branco a cobrir a paisagem.

A neve não foi muita, mas já serviu para acrescentar um toque de Inverno a um dos destinos turísticos preferidos dos portugueses na época fria. Em declarações ao PÚBLICO, fonte do Posto Territorial da GNR de Seia garantiu que não existirá qualquer condicionamento a nível de trânsito, ao contrário do que é habitual quando se regista este tipo de fenómenos com maior intensidade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Abril, o acesso ao maciço central da Serra da Estrela esteve encerrado devido à queda de neve e condições meteorológicas adversas.

Para os próximos dias são esperados aguaceiros e uma ligeira subida nas temperaturas para esta região, não sendo expectável queda de mais neve.