Lista candidata à Ordem dos Enfermeiros foi excluída por ter mulheres a mais

Uma das listas candidatas às eleições para a Ordem dos Enfermeiros (OE) foi excluída por ter mulheres a mais. Pode parecer estranho numa profissão que é predominantemente feminina (83,5% dos profissionais de enfermagem são do sexo feminino em Portugal), mas a comissão eleitoral nomeada para supervisionar o processo invocou a lei da paridade, que foi aprovada em Março pela Assembleia da República, para rejeitar as candidaturas a órgãos nacionais e regionais de uma das listas concorrentes nas eleições marcadas para 6 de Novembro.

A comissão eleitoral alegou que, na candidatura ao Conselho de Enfermagem da lista D, que concorre sob o lema “Futuro já! Dignificar a Ordem, valorizar os enfermeiros”, há sete elementos do sexo feminino e três do sexo masculino, desrespeitando assim a lei de representação equilibrada entre homens e mulheres na Administração Pública (Lei 26/2019), que exige “o mínimo de quatro elementos de qualquer dos sexos”.

O mesmo problema, o de excesso de elementos do género feminino, foi identificado pela comissão nas candidaturas desta lista às mesas dos colégios das especialidades de enfermagem médico-cirúrgica e de saúde mental e psiquiátrica – que integram três enfermeiras e um enfermeiro cada, quando a referida lei exige “dois elementos de qualquer um dos sexos”.

Como a exclusão destas candidaturas determina a não aceitação da candidatura aos órgãos nacionais, a lista D fica de fora do processo eleitoral, explica a comissão, que alega ainda que vários termos de aceitação de alguns dos concorrentes se encontram rasurados, impossibilitando a “confirmação da sua autenticidade”.

Sublinhando que concorre sob o lema “Futuro já! Dignificar a Ordem, valorizar os enfermeiros”, os candidatos pela lista D anunciaram de imediato que vão impugnar o acto eleitoral. “Os argumentos da CE [comissão eleitoral] são grosseiros, roçam o absurdo e seriam risíveis se não consubstanciassem uma tentativa antidemocrática, ilegal e imoral de impedir a disputa das eleições pela nossa lista”, sustentam, em comunicado.

Lembram também que os limiares mínimos de representação equilibrada definidos na lei da paridade só entram em vigor em Janeiro de 2020. A comissão eleitoral “invoca uma disposição legal que só entrará em vigor em 2020 para rejeitar uma lista candidata a eleições que se disputam em 2019”, criticam.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com a exclusão desta lista, têm luz verde para concorrem às eleições para a Ordem dos Enfermeiros quatro listas, duas das quais aos órgãos nacionais. A primeira lista, a A “Orgulhosamente com os enfermeiros”, é encabeçada pela actual bastonária, Ana Rita Cavaco, que anunciou a sua recandidatura em Maio passado. Concorre para os órgãos nacionais e regionais (Açores, Madeira, Centro, Norte e Sul).

Vai disputar o cargo de bastonário apenas com a lista B ("Enfermagem – A causa maior”), encabeçada por Belmiro Rocha. Esta lista concorre para bastonário, para os órgãos nacionais e regionais (mas apenas Centro e Norte porque viu também rejeitada a candidatura à secção regional Sul, neste caso “por ter quatro elementos do sexo feminino e apenas um do sexo masculino"). A terceira lista, a D, era liderada por Gonçalo Cabral.

O PÚBLICO pediu esclarecimentos à comissão eleitoral, mas ainda não obteve resposta.