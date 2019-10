Rede de imigração ilegal envolvia três advogados

A rede de imigração ilegal que esteve na base da operação Rota do Cabo, que levou a várias buscas e detenções esta terça-feira, seria liderada pelo advogado Sabirali Ali, um moçambicano de ascendência indiana com escritório em Lisboa que, em 2013, já tinha sido condenado por crimes semelhantes envolvendo cidadãos brasileiros.

Ana Bernardi e João Vaz, igualmente advogados, também estarão envolvidos na mesma rede, confirmou o PÚBLICO junto de fontes ligadas à investigação.

Sabirali Ali foi sentenciado em Abril de 2013 pela justiça portuguesa a cinco anos de cadeia, com pena suspensa, por 20 crimes de falsificação de documentos, e 19 crimes de auxílio à imigração ilegal.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O advogado foi ainda condenado a pagar 25 mil euros à Associação de Apoio à Vítima. Na altura geria um negócio de legalização de imigrantes brasileiros em Portugal com base em documentação falsa, concluíram os investigadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

O advogado chegou a ter um espaço de consultório jurídico num programa da SIC, surgindo neste momento na página da Ordem dos Advogados como tendo continuando a ter activa a sua cédula profissional.

No que diz respeito a Ana Bernardi, também inscrita na Ordem dos Advogados com cédula activa, era conhecida no meio por ter muita experiência na legalização de imigrantes. A própria se anunciava, na Internet, como tendo uma vasta experiência em processos de legalização junto as entidades administrativas competentes, quer em Portugal, quer no Reino Unido.