José Manuel Rodrigues eleito líder da assembleia madeirense

Não falhou nenhum voto a José Manuel Rodrigues para ser eleito presidente da Assembleia Legislativa Regional madeirense, esta terça-feira de manhã. O centrista conquistou 24 votos a favor, os que precisava para ter a maioria num parlamento de 47 lugares. Houve ainda quatro votos contra e 19 em branco - o PS, segunda força política no parlamento, já avisara que votaria em branco. Quebrou-se assim a regra de que preside à assembleia um elemento do partido mais votado (que neste caso foi o PSD).

José Prada e Rubina Leal, do PSD, foram também eleitos esta manhã vice-presidentes da mesa do parlamento, numa votação separada que contou com 43 votos a favor e quatro brancos. Do lado do PS, a escolha para a vice-presidência recaiu sobre Victor Freitas, que dirigiu a bancada socialista nos últimos anos. Obteve 42 votos favoráveis, um contra e quatro brancos.