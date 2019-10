Costa e Marcelo reunidos esta tarde para falarem sobre novo Governo

Ao partir para o Conselho Europeu que vai discutir o “Brexit”, e que acontece nos dias 17 e 18 em Bruxelas, António Costa quer levar o novo elenco do executivo fechado e irá falar com Marcelo Rebelo de Sousa sobre o assunto. Ainda esta terça-feira à tarde, o primeiro-ministro e o Presidente da República reúnem-se em Belém. Do encontro, marcado para as 17h30, poderá sair novo executivo, apurou o PÚBLICO.

A reunião acontece depois de Marcelo Rebelo de Sousa terminar a visita a Tábua, concelho afectado pelos incêndios de Outubro de 2017, e antes de Costa ir para Bruxelas, de acordo com o Observador. Para o encontro, Costa deverá levar já uma pasta com os nomes que formarão o novo Governo, não sendo certo que seja divulgado ainda hoje o novo Governo. Interpelado pelos jornalistas durante a visita à área ardida, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou a reunião e disse: “Vou receber o primeiro-ministro como todas as semanas”.

Já sobre o facto de o tema ser a constituição do Governo, assumiu apenas que irá falar com o primeiro-ministro indigitado sobre o “Brexit”: “É natural que essa temática seja tratada em audiência com o Presidência da República”, disse.

A reunião acontece depois de o primeiro-ministro ter reunido o núcleo duro do actual executivo, constituído por Mariana Vieira da Silva, Pedro Nuno Santos, Augusto Santos Silva e Siza Vieira, todos ministros que deverão ser reconduzidos nas pastas.

Com este acelerar de calendário, tudo poderá ficar fechado na próxima semana. Com a contagem dos votos da emigração, esta quarta-feira, a Assembleia da República poderá ter a sua primeira sessão no início da próxima semana e o Governo tomar posse logo de seguida. Com Leonete Botelho