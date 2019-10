Semana de protestos climáticos acabou com 1445 detidos em Londres

A polícia britânica ordenou o fim das manifestações do grupo Extinction Rebellion esta segunda-feira, depois de uma semana de protestos baseados na desobediência civil que tiveram como alvo edifícios governamentais e de instituições financeiras, de forma a paralisar partes da cidade. Até agora foram detidas 1445 pessoas em Londres. De acordo com o grupo, outras tantas foram detidas noutras 20 cidades, de Bruxelas a Nova Iorque.

“Qualquer grupo ligado ao movimento do Extinction Rebellion tem de parar os seus protestos em Londres”, disse a polícia em comunicado.

“A emergência climática e ecológica não vai desaparecer e continuamos resolvidos a enfrentá-la”, respondeu o grupo, que esta terça-feira teve como alvo a autoridade de transportes e ontem os escritórios da gestora de fundos BlackRock.

Segundo a Reuters, cerca de 400 cientistas apoiam publicamente esta campanha de desobediência civil para forçar os governos a tomar acções concretas contra as alterações climáticas.

O movimento defende a desobediência civil pacífica, com os activistas a ficarem sentados ou deitados no chão, o que leva a que tenham de ser retirados pela polícia. Em Portugal, organizou uma manifestação no dia da última greve e marcha climática.