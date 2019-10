Podcast Repórter 360: depois das eleições, com que país contam os jovens?

Terminadas as arruadas e a contagem de votos, com que país contam agora os jovens? Sabes como votou quem está à tua volta? No primeiro episódio do programa Repórter 360 produzido pela ESCS FM (rádio da Escola Superior de Comunicação Social) em parceria com o PÚBLICO, fomos à procura de vozes jovens para fazer o rescaldo das eleições legislativas.

As eleições legislativas ficaram marcadas por recordes: nunca tantos partidos tiveram assento parlamentar, nunca tantas mulheres ocuparam lugares no Parlamento, nunca houve tantos eleitores inscritos (mais de 10 milhões) e nunca tanta gente não votou — quase um em cada dois eleitores absteve-se.

João Pedro Morais e Gustavo Carvalho falaram com 11 jovens dispostos a revelar a sua opção política: um por cada um dos nove partidos com assento parlamentar, uma rapariga que votou em branco e ainda um rapaz que não pôde votar. Desde a importância da pluralidade de ideias até à emergência climática, tratámos de expor as preocupações dos eleitores do presente — adultos e políticos do futuro.

Mais populares A carregar...

Depois de Histórias de Portugal (Marco António e Lucy Pepper), P de Porquê (Rádio Miúdos) e Quarenta e Cinco Graus, o programa Repórter 360 junta-se à rede de podcasts associados do PÚBLICO. Agora também em publico.pt/podcasts vais poder ouvir, todos os meses, as melhores reportagens da ESCS FM.