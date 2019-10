Vale do Tua vai ter um festival de caminhadas

O Vale do Tua, em Trás-os-Montes, vai ter um festival anual de percursos pedestres para promover o potencial existente na área do desporto de natureza e as aldeias e produtos deste território.

O Tua Walking Festival arranca no próximo ano com actividades nos cinco concelhos do Parque Natural Regional do Vale do Tua, a entidade que promove a iniciativa, como disse à Lusa o director, Artur Cascarejo. A data e o programa do primeiro festival ainda estão em preparação, mas está definido que será um evento anual num território que soma 11 percursos pedestres homologados nos cinco concelhos, concretamente Alijó, Carrazeda de Ansiães, Vila Flor, Murça e Mirandela.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A ideia do evento, que terá dois dias, é, de acordo com o director do parque, todos os anos realizar actividades de reflexão, como seminários no primeiro dia e no dia seguinte fazer percursos pedestres em todos os municípios e conviver com as pessoas das aldeias. Os percursos pedestres do Vale do Tua são circulares, com início e fim numa aldeia, e o que os promotores pretendem com o novo festival é a partir desta prática desportiva “dinamizar todo o território do vale do Tua”.

“O objectivo é dinamizar as aldeias ribeirinhas do Tua, contribuir para afirmar a sua identidade territorial, as suas tradições e também dinamizar social e economicamente essas mesmas aldeias, que têm produtos de excelência, não têm muitas vezes é oportunidade de os vender e de os vender de forma directa”, concretizou. O programa do festival será construído em conjunto com os municípios e as freguesias com o propósito também de, ao longo dos percursos, os participantes poderem desfrutar de experiências como observação de aves e análise do património natural e construído.

Mais populares A carregar...

O Parque Natural Regional do Vale do Tua surgiu como contrapartida da construção da barragem de Foz de Tua e é o primeiro em Portugal com este estatuto, gerido pelos municípios. A criação de uma rede de percursos pedestres tem sido a actividade com maior visibilidade do parque que no último fim-de-semana recebeu, no município de Murça, as Jornadas Nacionais de Pedestrianismo.