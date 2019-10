Tropas russas patrulham território abandonado pelos EUA na Síria

As tropas russas estão a patrulhar áreas no Norte da Síria que foram abandonadas pelos EUA por ordem do Presidente norte-americano, Donald Trump. Para além do receio do ressurgimento dos extremistas islâmicos do Daesh, uma outra preocupação dos críticos da decisão de Trump e da ofensiva turca é que a Rússia acabe por preencher o vazio de poder deixado pelos EUA na região.

Nesta terça-feira, o porta-voz da coligação internacional liderada pelos EUA para combater o Daesh, o coronel norte-americano Myles B. Caggins III, anunciou mais um passo em frente na retirada total do Norte da Síria.

“As forças da coligação estão a executar uma retirada deliberada do Nordeste da Síria. Estamos fora de Manbij”, disse o porta-voz no Twitter, referindo-se à região capturada ao Daesh em 2016 pelo Exército Democrático Sírio – a aliança onde as milícias curdas têm um papel de liderança e que foi apoiada pelos EUA até à semana passada.

Também nesta terça-feira, o Ministério da Defesa da Rússia disse que a sua polícia militar está agora a patrulhar “as fronteiras noroeste do distrito de Manbij, ao longo da linha de contacto entre os militares sírios e os militares turcos”.

A Rússia é o mais forte aliado do regime de Bashar al-Assad na guerra civil na Síria e vendeu um sistema de mísseis S-400 à Turquia no Verão passado, apesar de Ancara fazer parte da NATO e ter o segundo maior exército da Aliança Atlântica.

Os críticos do Presidente Trump dizem que a posição privilegiada de Moscovo, e a saída das tropas norte-americanas do Norte da Síria, podem confirmar a perda total de influência dos EUA na região – por troca com o seu velho adversário e aliado do Irão, que é também um dos principais inimigos dos norte-americanos, da Arábia Saudita e de Israel.

No comunicado do Ministério da Defesa da Rússia lê-se que os militares russos estão em coordenação “com o lado turco” e que “o exército do Governo sírio assumiu o controlo total da cidade de Manbij e das áreas circundantes”.

Com a retirada das tropas norte-americanas do Norte da Síria, anunciada na semana passada pelo Presidente Trump, a Turquia lançou uma ofensiva para expulsar as milícias curdas da região.

Depois de terem combatido contra o Daesh desde 2015 com o apoio dos EUA, os curdos assumiram o controlo de grande parte do Norte e Nordeste da Síria, equivalente a cerca de um quarto de todo o território do país, e instituíram uma gestão autónoma – livre dos extremistas islâmicos e do regime de Bashar al-Assad.

O principal problema dos curdos eram os turcos, do outro lado da fronteira, para quem a milícia curda YPG é uma organização terrorista pelas suas ligações ao PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão, com sede na Turquia, que combate contra o Governo turco há mais de 30 anos pela independência).

Assim que o Presidente Trump anunciou a retirada das tropas norte-americanas, na semana passada, caiu o único obstáculo no caminho entre o Exército da Turquia e os curdos, e começou uma ofensiva militar que já levou à fuga de 160 mil pessoas para outras zonas da Síria.

Enfrentando o segundo exército mais poderoso da NATO a seguir ao dos EUA, os curdos recorreram a um dos seus adversários no início da guerra civil, o Governo sírio de Bashar al-Assad, para se defenderem da ofensiva turca. Com isso aumentam a possibilidade de não serem derrotados facilmente no terreno pelos turcos, mas perdem a autonomia conquistada nos últimos anos em relação ao regime de Bashar al-Assad.

Sob a presidência de Donald Trump, os EUA saíram do conflito e parecem estar cada vez mais longe de poderem influenciar a política na região. Para além da crescente influência russa, nos EUA e na Europa teme-se que os combates entre turcos e curdos possam levar à fuga de milhares de ex-combatentes do Daesh, que estão em centros de detenção controlados pelas forças curdas – na segunda-feira, pelo menos 800 antigos membros do Daesh escaparam de um desses campos no meio de bombardeamentos turcos.

O Presidente dos EUA e o Congresso norte-americano anunciaram que vão aplicar sanções à Turquia e a Casa Branca disse que não vai tolerar ataques deliberados contra civis, sem dizer quais serão as consequências.