Manifestante perde olho em investida da polícia na Catalunha

Os protestos na Catalunha contra a condenação de 12 líderes do movimento pela independência da região fizeram 171 feridos desde a manhã de segunda-feira, entre eles 40 polícias espanhóis e mossos d’esquadra (a polícia catalã). Entre os feridos com mais gravidade estão um homem que ficou sem um olho e outro que perdeu 40% da massa testicular.

Segundo o grupo de defesa dos direitos humanos Irídia, pelo menos seis dos 131 feridos civis foram atingidos por balas de borracha ou outros projécteis não-letais durante as intervenções da polícia.

O manifestante que foi atingido na vista, e que acabou por perder um dos olhos já no hospital, estava no protesto nas imediações do aeroporto de El Prat, em Barcelona. O outro ferido grave, que perdeu 40% da massa testicular, foi um dos alvos da carga policial no Terminal 1 do mesmo aeroporto, segundo os media espanhóis.

Os protestos já levaram ao cancelamento de 110 voos, cortes de estradas e de linhas de caminho-de-ferro. Até agora há notícia de três detidos, incluindo um menor de idade.

A esmagadora maioria dos feridos civis (115) resultaram da investida policial no Terminal 1 do El Prat. Pelo menos 24 feridos foram levados para o hospital.

O Departamento do Interior do governo catalão já anunciou que vai abrir um inquérito à actuação dos Mossos d’Esquadra no protesto no aeroporto de Barcelona, onde uma carrinha da polícia foi vista a arrancar quando um manifestante subia pela parte da frente do veículo.

Para esta terça-feira são esperadas novas manifestações, depois de os protestos de segunda-feira terem “alcançado os objectivos propostos”, segundo a organização independentista Tsunami Democràtic.

Esta terça-feira, o ministro do Interior espanhol, Fernando Grande-Marlaska, anunciou a abertura de uma investigação à Tsunami Democràtic, para se saber quem está por trás do grupo.

“É claro que há investigações, temos uns serviços secretos eficazes e acabaremos por saber quem está por trás destes movimentos do Tsunami Democràtic”, disse o ministro, repetindo a promessa do chefe do Governo, Pedro Sanchez, de que não haverá indultos para os condenados.

Outras organizações independentistas, como a Òmnium Cultural e a Asamblea Nacional Catalana, convocaram manifestações para esta terça-feira, entre as 19h e as 21h, em frente às principais delegações e subdelegações do governo catalão.

Para além da convocação de protestos que devem arrastar-se por toda a semana, os sindicatos catalães marcaram uma greve geral para a próxima sexta-feira, 18 de Outubro, sob o lema “Pelos direitos e liberdade”, que terá como acção central uma manifestação a partir da tarde.

Na segunda-feira, o Supremo Tribunal espanhol condenou 12 figuras do movimento independentista a penas de prisão, nenhum deles por rebelião – a acusação mais grave que enfrentavam. Para além dos nove condenados por sedição, três outros foram condenados por desobediência e escaparam a penas de prisão.

A pena mais pesada foi aplicada a Oriol Junqueras, o ex-vice-presidente do governo catalão, condenado a 13 anos de prisão. Esta terça-feira, numa entrevista à agência Reuters a partir da cadeia, Junqueras disse que considera “inevitável” a realização de um novo referendo sobre a independência da Catalunha.