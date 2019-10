Atraso na expansão da FIL obriga câmara a alugar tendas para a Web Summit

A câmara de Lisboa vai discutir na quinta-feira alterações ao acordo para a realização da Web Summit, entre as quais o pagamento de mais 4,7 milhões de euros e o adiamento da expansão da FIL para 2022.

A proposta, à qual a agência Lusa e o PÚBLICO tiveram acesso, é assinada pelo vereador Miguel Gaspar (PS), que passa a assumir os pelouros da Economia e da Inovação, até agora responsabilidade de Fernando Medina. Trata-se da ratificação do acordo para a organização e realização da cimeira tecnológica Web Summit na cidade de Lisboa, entre 2019 e 2028, celebrado entre o Estado, a câmara e a Connected Intelligence Limited (CIL, empresa que organiza o evento) em 5 de Novembro de 2018.

Este acordo, como o PÚBLICO noticiou em Maio, prevê que a área da Web Summit cresça para os 90 mil metros quadrados “e um faseamento que permita o crescimento do evento enquanto isto não ocorrer”, disse à agência Lusa fonte da autarquia. Inicialmente estava previsto que essa expansão se fizesse, no máximo, até Outubro de 2021, mas agora foi feita uma adenda ao contrato que adia essa meta para 2022.

“Na ausência de acordo, até ao momento, entre a Fundação AIP e o município de Lisboa com vista à ampliação da FIL, torna-se necessária a contratação de serviços de cedência de instalações, horas extra para alargamento de horário e aluguer de tendas de forma a cumprir os compromissos assumidos”, lê-se num documento anexo à proposta, a que o PÚBLICO teve acesso. Neste sentido, acrescenta a proposta que vai a câmara, “decorreu um longo processo negocial com a CIL (entidade organizadora da Web Summit) tendente à alteração do acordo inicial, no sentido de flexibilizar o teor das obrigações assumidas pelo município quanto ao local da expansão, incluindo o adiamento da data de conclusão da obra de expansão (que passa para Outubro de 2022)”.

É isso que justifica, em parte, a necessidade de a câmara transferir 4,7 milhões de euros da taxa turística para a Associação de Turismo de Lisboa, uma das financiadoras do certame. A este montante acrescem os três milhões que a autarquia está contratualmente obrigada a pagar todos os anos para a realização do evento. O dinheiro servirá para pagar não só o aluguer da FIL, da Altice Arena e das tendas, como para garantir a disponibilização de wi-fi durante a feira tecnológica, uma vez que “em meados de Agosto de 2019 foi conhecido que o anterior patrocinador dos serviços de wi-fi/ITC não iria assegurá-los este ano”, diz o mesmo documento anexo.

Na proposta que vai a votos na quinta-feira, a autarquia defende que o aumento de infra-estruturas para atrair grandes eventos e congressos “não deverá estar circunscrito ao espaço da FIL, sendo a todos os títulos benéfico possibilitar outras soluções, como a construção de um novo equipamento, caso essa opção demonstre ser viável”.

O município sublinha ainda, à Lusa, que “estes são compromissos que respondem às necessidades da Web Summit e que na candidatura de Lisboa ao evento foram também assumidas por outras cidades concorrentes”. O acordo para a manutenção da Web Summit em Lisboa prevê um investimento público anual de, pelo menos, 11 milhões de euros pelo período de 10 anos, dos quais três milhões serão atribuídos pelo município lisboeta.