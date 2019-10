Ritz de Lisboa tem um dos 44 melhores bares de hotel do mundo, garante a Forbes

Há bar e bar e depois há os bares destes hotéis de luxo. Por onde quer que se olhe na nova e riquíssima lista de “melhores bares de hotel do mundo” da poderosa revista Forbes, tudo cintila. A viagem, copo a copo, vai de Londres a Paris, de Miami ao Dubai, de refúgios de elite na Suíça à natureza de Bali ou a sofisticação de Tóquio. Ou mesmo à união entre “discrição” e “ousadia” do bar do lisboeta Ritz.

Na lista de ouro, The World’s 44 Best Hotel Bars, que se diz altamente selectiva e independente (a Forbes versão “Travel Guide” diz-se o “único sistema independente e global de avaliação de hotéis, restaurantes e spas de luxo"), surge o Ritz Bar, destacado como tendo um ambiente de tons carmesim, que vale a pena visitar pela sua atmosfera “discreta e as bebidas ousadas com ligações locais”. Uma boa notícia para este clássico da hotelaria de luxo portuguesa, que celebra 60 anos em Novembro (pode recordar aqui a história do hotel, publicada aquando das celebrações dos 55 anos).

Como destaques para o Four Seasons Hotel Ritz Lisbon​, surgem o cocktail 18 3838, “com base vodka e cuja cor ultravioleta homenageia os jacarandás da cidade”, ou o Gorreana Ice Tea 1883, “tributo à mais antiga plantação de chá da Europa, nos Açores”.

Segundo a Forbes Travel Guide, a lista dos melhores do mundo é conseguida a partir de dados recolhidos nos locais por “inspectores” que “ficam nos hotéis anonimamente e os avaliam com base em 900 critérios”. A partir destas visitas são eleitos anualmente os melhores hotéis, mas também quartos de hotéis, spas ou bares. No caso dos bares, refere a revista em comunicado, são avaliados elementos ligados ao luxo, conforto ("sumptuoso"), oferta, criatividade nos menus e apresentação, qualidade nas bebidas e comidas, incluindo se as bebidas são servidas às temperaturas correctas, como é o equilíbrio de sabor nos cocktails, ou o serviço.

E é assim que este ano o bar do Ritz lisboeta acompanha clássicos e luxos como o American Bar do Savoy de Londres, o Il Bar do Bulgari Resort de Bali, o Bahri Bar do Jumeirah Mina A’Salam do Dubai ou o Alpina Lounge & Bar do The Alpina de Gstaad, na Suíça. A lista completa dos 44 bares escolhidos pode ser verificada no site da Forbes.

O bar do Ritz está aberto ao público, na rua Rodrigo da Fonseca 88 em Lisboa, das 9h30 à 1h.