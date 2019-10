No Ponto: doces de chícharo, Alvaiázere

O chícharo é uma leguminosa particularmente apreciada na região de Alvaiázere. Em Outubro, realiza-se a anual festa gastronómica do chícharo e então é uma patuscada. Em termos de doces, há muito por onde escolher.

Mas em qualquer altura do ano encontramos gulodices com chícharo para experimentar. Um bom exemplo é a marca Doce Felicidade, que apostou no chícharo local há alguns anos para confeccionar um pastel e um travesseiro diferentes.

São os próprios doceiros os produtores do ingrediente utilizado no recheio. O resultado assemelha-se à utilização de feijão, mas o recheio de chícharo fica mais húmido e cremoso.

Fica a sugestão para conhecermos um produto interessante, que enriquece a nossa gastronomia.

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, “os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal”. A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.