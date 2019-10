“Desilusão”: dezenas de artistas e companhias contestam resultados de concursos em carta aberta a Costa

Mais de 60 estruturas artísticas assinaram uma carta aberta em que contestam os resultados provisórios dos concursos bienais do programa sustentado de apoio às artes para 2020-2021, e vão entregá-la na sexta-feira, às 15h, ao primeiro-ministro, António Costa, na sua residência oficial, o Palácio de São Bento. Os signatários exigem “a atribuição de apoio a todas as entidades elegíveis a financiamento” e, fazendo eco de mais de um ano de contestação, voltam a pedir uma “profunda reformulação do modelo de apoio às artes”. A exclusão de mais de 70 estruturas levará à desintegração de algumas delas, avisam.

A carta aberta, disponibilizada nas redes sociais, surge depois do anúncio dos resultados provisórios do concurso, na sexta-feira, em que se ficou a saber que das 177 candidaturas elegíveis só 102 vão receber financiamento — de fora ficaram 75 estruturas. O concurso abrangeu sete programas de apoio nas categorias de programação e criação; nesta última as linhas de financiamento subdividem-se entre as áreas de teatro, dança, música, artes visuais; circo contemporâneo e artes de rua e cruzamentos disciplinares.

O valor disponível para os apoios bienais era de 18,7 milhões de euros mas só chega, como admite a própria Direcção-Geral das Artes (DGArtes), para financiar 60% das estruturas elegíveis. Os júris dos concursos reconheceram a insuficiência das verbas, conforme consta das actas do concurso, e o júri da área do Teatro escreveu mesmo uma carta à ministra da Cultura, Graça Fonseca, pedindo um reforço da dotação, citava a Agência Lusa no domingo. A mesma missiva referia que foi confirmada a “qualidade e diversidade” das 75 estruturas admitidas que vão ficar sem verbas.

Na sexta-feira, o director-geral das Artes, Américo Rodrigues, contrapôs à Lusa que neste concurso “houve mais 48 candidaturas admitidas, num crescimento de 32%, e um aumento de 46% de entidades elegíveis” face ao biénio 2018-19, tendo “o valor médio de apoio concedido” aumentado “cerca de 16% face ao anterior, representando [agora] um apoio médio de 183 mil euros por entidade”. Destacou ainda que há 33 novas entidades apoiadas para o próximo biénio.

Mas algumas das estruturas candidatas contestam o concurso e o seu resultado provisório. Manifestam “desilusão” com o que consideram ser a “passividade do Governo perante a manifesta insuficiência da verba atribuída ao referido concurso”. E apontam: “Com a efectivação dos presentes resultados, em que uma grande parte dos grupos e companhias já estruturadas se desintegram e em que muitas jovens entidades são impedidas de desenvolver o seu trabalho de forma digna e sustentada, o panorama da criação e fruição cultural em Portugal é mais uma vez colocado em risco. Acreditamos que o conjunto de estruturas elegíveis em todos os concursos da DGArtes não é sequer suficiente para uma acção democratizada e descentralizada da cultura.”

Entre os signatários da carta estão o Teatro Meridional, o Teatro do Vestido, o Teatro dos Aloés, a Companhia João Garcia Miguel, a dupla Jonas & Lander, o teatromosca, o CENDREV – Centro Dramático de Évora, o Teatrão, a Útero, o Teatro Ibérico, a Casa da Esquina, a Companhia Cepa Torta, a Corda Teatro, o Espaço das Aguncheiras, a Inquietarte - Associação Cultural, ou o Teatro Animação de Setúbal, e dezenas de nomes entre os quais figuram os das actrizes São José Lapa, Sylvie Dias, Catarina Wallenstein ou Cucha Carvalheiro, os dos encenadores Ricardo Neves-Neves ou Bruno Bravo e o da coreógrafa Carlota Lagido.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O grupo aponta que 6,1 milhões de euros bastariam para o financiamento anual de todas as estruturas elegíveis e reitera o pedido de revisão do modelo de apoio às artes. Algumas companhias signatárias enviaram às redacções comunicados ou as suas próprias cartas abertas a propósito dos resultados, em que concretizam os efeitos da insuficiência de apoios. “Mais uma vez, os resultados de um concurso da DGArtes colocam em causa a manutenção ou o crescimento de um conjunto muito significativo de estruturas”, aponta a Companhia Mascarenhas-Martins. “O total abandono concretizado em zero euros de apoio”, diz a Companhia Cegada –​ Grupo de Teatro “levará à rescisão dos contratos de trabalho (obrigatórios em regulamento da DGArtes) das equipas técnicas e artísticas residentes no Teatro Estúdio Ildefonso Valério”, cuja programação, argumenta, alcança 8000 espectadores. Já a Palmilha Dentada afirma taxativamente que o modelo actual “tem deficiências congénitas e não pode continuar a ser aplicado”, sob pena de, “daqui a quatro anos”, a perda ser “irremediável": “Este modelo de atribuição de financiamento não é estratégico, não é eficaz em termos de estruturação, não é justo em termos de avaliação e não corresponde a qualquer objectivo de política cultural. Este modelo está a corroer o tecido cultural português, criando mais instabilidade nas companhias e estruturas que existem e pondo em causa a formação de outras.”

A fase de audiência de interessados termina dia 25, podendo até lá as estruturas candidatas contestar as decisões dos júris. Estes concursos bienais realizaram-se já ao abrigo de um modelo de apoio às artes revisto — a primeira versão do actual articulado, que entrou em vigor em 2018, foi muito mal recebida pelo sector e tornou-se um dos principais focos da contestação pública na área da Cultura. Durante o mandato do actual Governo, a própria DGArtes teve quatro directores: Carlos Moura-Carvalho, Paula Varanda, Sílvia Belo Câmara e o actualmente em funções Américo Rodrigues.