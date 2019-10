“Escusam de gritar, que Deus não é surdo”, publicado a 9 de Setembro de 2019

Onde se lê: “Os protestos do instigador deste movimento radicam, para o advogado da CCA Ontier, em motivos inconfessos: o técnico de aeronáutica ‘pretende obrigar a IURD a comprar a sua fracção por um preço despropositado’”. Comento: Tal é falso e mais não visa, a dita sociedade de advogados em representação da IURD, do que tentar descredibilizar a minha pessoa perante os demais condóminos, tentando com isso tirar força e desmobilizar os muitos condóminos que, como eu, estão empenhados em resolver este assunto e que invariavelmente, votam todos os anos em Assembleia de condóminos pelo fim dos cultos e desocupação imediata do espaço do condomínio, abusivamente usurpado pela IURD, para instalar o seu reclame luminoso, tal como consta em todas as actas da Assembleia.

Se realmente fosse verdade que os estivesse a chantagear, no sentido de tirar proveitos de tal acção, não perderiam tais advogados a oportunidade de exigir tais provas e, até mesmo, apresentar queixa-crime da minha pessoa no Ministério Público onde, tudo indica, eles, a IURD, a Câmara Municipal de Portimão e todos quantos, irresponsavelmente, assinaram laudos técnicos falsos, (que põem em risco a vida e saúde de centenas de pessoas), etc.; gozam claramente de estranhos privilégios que, a qualquer tempo e desde que alguém queira apreciar a documentação que possuo, posso provar, indicando o nome de cada um destes e de quem, no Ministério Público, os protege.

Esta mesma afirmação do advogado da CCA Ontier, Dr. Martim Menezes e de outros dois da mesma sociedade de advogados, proferidas anteriormente, já lhes valeu uma queixa à sua Ordem em Lisboa, processo esse que está a decorrer e tem o nº 310/2109-L/AL.

José Luís de Sousa