Negociações entre PS e partidos da esquerda adiadas

Os socialistas vão adiar todas as reuniões com os partidos sobre as medidas para o Orçamento do Estado. O encontro com o BE estava marcado para amanhã e foi cancelado, o mesmo acontecerá com o PAN, PEV e PCP.

Na semana passada, o dirigente socialista Duarte Cordeiro tinha confirmado uma reunião esta terça-feira com o Bloco de Esquerda, mas foi adiada para data incerta, de acordo com fonte bloquista. Os socialistas justificaram o adiamento àquele partido com o facto de “não estarem em condições de iniciar negociações”.

Contactado pelo PÚBLICO, o PAN, que também teria encontro marcado com o PS esta semana, diz não ter sido ainda contactado.

Estas negociações foram anunciadas no final da ronda que António Costa fez a semana passada à sede de cada partido, PAN, PEV, PCP e BE, para começarem as conversas sobre o Orçamento do Estado do próximo ano.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Tendo em conta o calendário, as reuniões só devem ter lugar depois de o novo Governo tomar posse, o que só acontecerá na próxima semana. Os encontros serão reuniões técnicas de trabalho, como aconteceram nos últimos anos antes de cada Orçamento do Estado e não serão divulgadas pelos socialistas.

Actualmente há conversas paralelas sobre o programa de Governo, mas essas não serão as essenciais, uma vez que este documento não é votado na Assembleia da República, apenas se houver uma moção de rejeição.

As negociações acontecem depois de o PS recusar as as condições postas pelo BE para um acordo escrito.