Vitória da oposição em Budapeste é modelo para lutar contra Orbán em 2022

As eleições para a câmara municipal e Budapeste foram o maior revés eleitoral de Viktor Orbán em uma década, com a vitória de Gergely Karacsony, o candidato apoiado por todos os partidos da oposição, derrotando o candidato do Fidesz, o partido do primeiro-ministro húngaro.

No cômputo geral, as eleições municipais de domingo somaram resultados melhores do que os esperados em várias outras cidades. Haverá presidentes da câmara da oposição em dez das 23 maiores cidades húngaras, diz a Reuters. Até agora, o Fidesz controlava 20 dessas 23 cidades. Mas as zonas rurais continuam solidamente nas mãos do partido do poder e o primeiro-ministro Orbán reivindicou ter a maioria dos votos a nível nacional.

“Os cidadãos de Budapeste decidiram ter chegado a altura de escolher algo diferente. Aceitamos esta decisão”, disse Orbán, anunciando que fará alguns ajustes na política do seu governo, sem anunciar quais.

A perda de Budapeste, com 1, 8 milhões de habitantes, é um golpe forte ao Fidesz, num país com dez milhões de habitantes. A capital sempre foi mais moderada que o resto do país. Sinal da importância destas eleições, a campanha eleitoral foi especialmente violenta, com vários momentos em que surgiram gravações que acusavam candidatos de corrupção e sexo com prostitutas, difundidas pelos media próximos do poder – que são basicamente todos os que têm grande difusão.

Os Fidelitas, a juventude do Fidesz, difundia música de circo bem alta quando Karacsony fazia comícios, relata o Le Monde.

Naz Masraff, um analista do think tank Teneo Intelligence, comentou que os resultados da oposição podem servir para solidificar a cooperação entre os partidos, que têm tido muita dificuldade em encontrar uma plataforma comum de diálogo. Isto antecipando já uma cooperação nas eleições legislativas de 2022.

Mas não é de começar já a contar com o fim da “democracia iliberal” idealizada e posta em marcha por Viktor Orbán neste Estado-membro da União Europeia. “Construir um projecto amplo de oposição para as legislativas continuará a ser muito difícil. Os partidos terão de alinhar prioridades muito diferentes, que vão desde o centro-direita Jobbik [inicialmente, um partido de extrema-direita, que nos últimos anos sofreu uma evolução] até ao Momentum, uma formação liberal”, disse Masraff, num comentário divulgado antes das eleições de domingo.

“É a primeira racha no sistema de Orbán, e espera-se que continue para 2022”, disse por sua vez Andras Biro-Nagy, analista do grupo Policy Solutions, citado pelo Guardian. “Mostra que esta é a melhor estratégia.”

Gergely Karacsony, presidente de um pequeno partido chamado Diálogo para a Hungria, um liberal ecologista (afiliado aos Verdes no Parlamento Europeu), foi escolhido como candidato da oposição numas primárias nas quais votaram 67 mil cidadãos de Budapeste, explica o jornal Le Monde.

Com esta eleição de Karacsony, Budapeste junta-se às tendências de várias capitais de países da Europa Central governados por partidos ultraconservadores, onde foram eleitos presidentes de câmara progressistas: Rafal Trzaskowski em Varsóvia (Polónia), Matús Vallo em Bratislava (Eslováquia) e o pirata Zdenek Hrib em Praga (República Checa). E, claro, há o caso de Istambul, a maior cidade da Turquia, que elegeu Ekrem İmamoglu, o candidato do maior partido da oposição.