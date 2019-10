É perigosa a democracia em andamento em Moçambique

A espera vai-se prolongando. Dezenas de pessoas aguardam no Centro Cívico da Associação Moçambicana para o Desenvolvimento e Democracia (AMODE), em Chongoane, na província de Gaza, pelos seus crachás de identificação como observadores eleitorais. Uma semana depois do assassínio de Anastácio Matavel, director executivo do Fórum das Organizações da Sociedade Civil (Fonga) e representante na província de Gaza da Plataforma de Observação Eleitoral Conjunta - Sala da Paz, há rostos apreensivos, expressões de inquietude e muita vontade de cumprir o dever.

Continuar a ler